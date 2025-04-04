Дмитриев назвал Путина и Трампа историческими лидерами

Политика как она есть

Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп являются историческими лидерами. Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне.