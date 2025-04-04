Политика как он...
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Политика как она есть

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Дмитриев назвал Путина и Трампа историческими лидерами

Дмитриев назвал Путина и Трампа историческими лидерами

Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп являются историческими лидерами. Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне.

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