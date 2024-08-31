Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравил школьников и педагогов с Днем знаний

Дорогие учащиеся! Уважаемые педагоги! От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем знаний! Этот радостный и волнительный праздник символизирует начало увлекательного пути в мир знаний и открытий.
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