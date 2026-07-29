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💡💧 Будьте в курсе отключений света и воды в Крыму! Актуальная информация, оперативные обновления и последние новости — в нашем боте: 👉 https://max.