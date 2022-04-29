Регионы России

35 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Николаевич
    Да чувствуется прорыв...понос ещё тот! 22 года просратся не могут, что не высерут всё говно!Единая Россия за ...
  • Марина Фролова
    Интересно, если бы мадам Н. управляла ЛИЧНЫМИ деньгами одобривших её депутатов ,они бы продолжали держать -одобрять е...Набиуллина переиз...
  • Игорь Кузнецов
    Вопросов много,только ответов нет.Задайте свой вопр...

«Ловушка для коррупционера»: новая информационная система упростит контроль за доходами и расходами чиновников

«Ловушка для коррупционера»: новая информационная система упростит контроль за доходами и расходами чиновников

Администрация президента получит информационную систему, которая позволит вычислять коррупционеров. На данный момент прототип системы уже работает, но большинству чиновников до сих пор приходится сдавать справки о доходах и расходах в бумажном виде.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх