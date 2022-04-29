«Ловушка для коррупционера»: новая информационная система упростит контроль за доходами и расходами чиновников

Администрация президента получит информационную систему, которая позволит вычислять коррупционеров. На данный момент прототип системы уже работает, но большинству чиновников до сих пор приходится сдавать справки о доходах и расходах в бумажном виде.
Администрация президента получит информационную систему, которая позволит вычислять коррупционеров. На данный момент прототип системы уже работает, но большинству чиновников до сих пор приходится сдавать справки о доходах и расходах в бумажном виде.
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