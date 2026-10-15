Прогноз «Авиалесоохраны» на август 2025 года относит к зонам повышенного риска Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, Краснодарский край, Астраханскую область, отдельные районы Архангельской и Вологодской областей, всю Туву и юг Новосибирской области.
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