Глава МИД Эквадора Манрике: США смогут проводить операции на территории страны

Министр иностранных дел Эквадора Густаво Манрике заявил, что войска США смогут проводить на территории и в водах южноамериканской страны операции по борьбе с наркотрафиком, незаконной рыбной ловлей, торговлей топливом и людьми.
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