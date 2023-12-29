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Венесуэла начала военные учения в ответ на появление британского боевого корабля у побережья Гайаны

Венесуэла начала военные учения в ответ на появление британского боевого корабля у побережья Гайаны

Вмешательство Великобритании в спор Венесуэлы и Гайаны может привести к эскалации конфликта, венесуэльские вооруженные силы приведены в боевую готовность в связи с появлением у берегов Гайаны британского боевого корабля.

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