Венесуэла начала военные учения в ответ на появление британского боевого корабля у побережья Гайаны

Вмешательство Великобритании в спор Венесуэлы и Гайаны может привести к эскалации конфликта, венесуэльские вооруженные силы приведены в боевую готовность в связи с появлением у берегов Гайаны британского боевого корабля.
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