Западные страны могут избавится от президента Украины Владимира Зеленского в случае его отказа от мирных переговоров с Россией.
В Крыму предсказали будущее Зеленского
Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах... Зеленский – конченый, просроченный наркоман – клоун-идиот, а попросту – дешёвая продажная – ГНИДА.....
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