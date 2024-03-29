Глава МОК Бах заявил, что бойкота Олимпиады со стороны России и Украины не будет

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что дискуссия по допуску атлетов из России на Олимпийские игры завершена, а российская и украинская стороны отказались от идее бойкота Олимпиады.
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