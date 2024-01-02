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Холанд, Бруну, Сака, Родри, ван Дейк и Уоткинс – в сборной АПЛ-2023 от WhoScored

Холанд, Бруну, Сака, Родри, ван Дейк и Уоткинс – в сборной АПЛ-2023 от WhoScored

Также в команду попали два представителя «Манчестер Сити», по одному футболисту из «Астон Виллы», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Фулхэма», «Брентфорда» и «Эвертона».

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