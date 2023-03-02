Приложения "Тинькофф" пропали из App Store

Приложения "Тинькофф" стали недоступны в App Store. Несколько дней назад банк попал под санкции ЕС. Финансовая организация подтвердила, что приложение было удалено из App Store и заверила, что уже скачанные приложения будут работать как обычно.
Приложения "Тинькофф" стали недоступны в App Store. Несколько дней назад банк попал под санкции ЕС. Финансовая организация подтвердила, что приложение было удалено из App Store и заверила, что уже скачанные приложения будут работать как обычно.
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