Суть Событий

89 подписчиков

Свежие комментарии

  • Татьяна Цвиклевская
    Настало время собирать камни. Нужно определиться гражданкой какой страны ты являешься. На двух стульях больше не усид...Депутат потребова...
  • Татьяна Рябинова
    А мы ее когда то так любили....София Ротару в св...
  • Ксюша Кирьязис
    Сейчас каждый мнит себя политическим аналитиком и делает себе кассу на не очень умных поступках и высказываниях.Соседов высказалс...

Приложения "Тинькофф" пропали из App Store

Приложения "Тинькофф" пропали из App Store

Приложения "Тинькофф" стали недоступны в App Store. Несколько дней назад банк попал под санкции ЕС. Финансовая организация подтвердила, что приложение было удалено из App Store и заверила, что уже скачанные приложения будут работать как обычно.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх