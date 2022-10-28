Медведь, студенты и полиция предостерегли уссурийцев от мошенников

Акция "Стоп: мошенничество!" прошла в Уссурийске на центральной площади. Сотрудники ОМВД России по городу Уссурийску совместно со студентами Дальневосточного технического колледжа раздали прохожим листовки с информацией о том, как не стать жертвами мошенников.