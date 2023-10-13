Что предвещает снегопад и первая свеча в храме: приметы на Покров 14 октября для женщин Елена Галицкая В соответствии с библейской легендой, в 910 году Пресвятая Богородица совершила чудо в храме в Константинополе.
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