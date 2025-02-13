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Царьград

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У владельца будет 3 месяца: в Архангельске начнут борьбу с автохламом

У владельца будет 3 месяца: в Архангельске начнут борьбу с автохламом

Администрация Архангельска начнет эвакуировать брошенный транспорт с улиц, дворов и газоновАдминистрация Архангельска весной начнет бороться с брошенными на улицах, во дворах и на газонах транспортными средствами.

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