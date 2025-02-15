В Британии предрекли Украине гражданскую войну

После окончания боевых действий на Украине может начаться гражданская война, пишет Spectator. «Не кажется надуманным, что очень скоро Украина может снова оказаться в состоянии войны, и на этот раз внутренней.
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