Председатель Credit Suisse ушел в отставку после нарушения COVID-мер

Председатель правления второго по величине финансового холдинга Швейцарии Credit Suisse Антонио Орта-Осорио подал в отставку после внутреннего расследования, проведенного по заказу совета директоров, сообщает РБК со ссылкой на релиз компании.
Председатель правления второго по величине финансового холдинга Швейцарии Credit Suisse Антонио Орта-Осорио подал в отставку после внутреннего расследования, проведенного по заказу совета директоров, сообщает РБК со ссылкой на релиз компании.
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