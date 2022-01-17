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Председатель Credit Suisse ушел в отставку после нарушения COVID-мер

Председатель правления второго по величине финансового холдинга Швейцарии Credit Suisse Антонио Орта-Осорио подал в отставку после внутреннего расследования, проведенного по заказу совета директоров, сообщает РБК со ссылкой на релиз компании.

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