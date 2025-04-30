Current Biology: на коже человека нашли грибок, уничтожающий стафилококки

Ученые из Университета Орегона обнаружили, что обитающий на коже человека грибок Malassezia может эффективно уничтожать Staphylococcus aureus — бактерию, вызывающую стафилококковые инфекции Staphylococcus aureus присутствует в организме примерно каждого третьего человека.
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