Ловкость рук и никакой деменции: назван способ сохранить здоровье мозга после 60

Руки — одна из важных частей организма. В конечностях сосредоточены многочисленные нервные окончания, которые непосредственно связаны с головным мозгом, поэтому, чем дольше сохраняются двигательные функции конечностей, тем яснее сознание человека.
Руки — одна из важных частей организма. В конечностях сосредоточены многочисленные нервные окончания, которые непосредственно связаны с головным мозгом, поэтому, чем дольше сохраняются двигательные функции конечностей, тем яснее сознание человека.
Свежие комментарии