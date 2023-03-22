Пятый канал

31 319 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Оказывается вы обычный БОТ.Полковник запаса ...
  • Галина
    Не будете гавкать  на Россию и поливать ее грязью!!!!Жители перепуганы...
  • Леонид Ла Рошель
    Мля, какие они все умные становятся, когда получают приставку "экс" - уходят с должности/от кормушки.Экс-советник Пент...

Ловкость рук и никакой деменции: назван способ сохранить здоровье мозга после 60

Ловкость рук и никакой деменции: назван способ сохранить здоровье мозга после 60

Руки — одна из важных частей организма. В конечностях сосредоточены многочисленные нервные окончания, которые непосредственно связаны с головным мозгом, поэтому, чем дольше сохраняются двигательные функции конечностей, тем яснее сознание человека.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх