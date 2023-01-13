Небензя: Украина не скрывает, что "мир по-украински" означает капитуляцию России

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что украинские власти не скрывают, что мирное урегулирование конфликта для них означает капитуляцию России.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что украинские власти не скрывают, что мирное урегулирование конфликта для них означает капитуляцию России.
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