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iPhone 18 Pro Max достались инсайдеру за 10 дней до премьеры: он показал запечатанные коробки

iPhone 18 Pro Max достались инсайдеру за 10 дней до премьеры: он показал запечатанные коробки

Презентация ожидается 9 сентября Известный инсайдер Majin Bu опубликовал фотографии двух запечатанных iPhone 18 Pro Max, которые, как утверждается, удалось получить почти за десять дней до официального запуска.

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