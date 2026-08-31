iPhone 18 Pro Max достались инсайдеру за 10 дней до премьеры: он показал запечатанные коробки

Презентация ожидается 9 сентября Известный инсайдер Majin Bu опубликовал фотографии двух запечатанных iPhone 18 Pro Max, которые, как утверждается, удалось получить почти за десять дней до официального запуска.
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