What To Watch Tuesday: Martin Spin-Off Begins, Kenan Judges Talent, And More

On TV this Tuesday: The Varnell Hill Show premieres, Kenan Thompson guest-judges America's Got Talent, and Savannah Guthrie plays Password.
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