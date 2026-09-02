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Царьград

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Эксперт Марков объяснил, как определить возраст автомобильной шины

Эксперт Марков объяснил, как определить возраст автомобильной шины

Автоэксперт Олег Марков рассказал, как определить дату выпуска шин и почему важно учитывать их возраст при покупке.

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