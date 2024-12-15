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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Казанлыларны мәктәп хәйрия ярминкәсенә чакыралар

19 декабрьдә Казанда мәктәп хәйрия ярминкәсе узачак. Оештыручылар мәгълүматлары буенча, «Мәктәп бизнес-старты» проектында катнашучы Татарстанның 29 мәктәбеннән 120 укучы үз товарларын һәм хезмәтләрен тәкъдим итә.

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