Казанлыларны мәктәп хәйрия ярминкәсенә чакыралар

19 декабрьдә Казанда мәктәп хәйрия ярминкәсе узачак. Оештыручылар мәгълүматлары буенча, «Мәктәп бизнес-старты» проектында катнашучы Татарстанның 29 мәктәбеннән 120 укучы үз товарларын һәм хезмәтләрен тәкъдим итә.
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