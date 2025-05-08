Париж или Милан: столицы моды в битве за звание столицы футбола

В ночь на 8 мая определились финалисты самого престижного евротурнира. В последнем поединке 13-кратный чемпион Франции одолел на домашней арене лондонский «Арсенал» — 2:1«Пари Сен-Жермен» в полуфинале Лиги чемпионов оказался сильнее «Арсенала».
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