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Крис Финч планирует расположиться рядом со скамейкой «Миннесоты» во время 1-го матча с «Денвером»

Ожидается, что главный тренер «Миннесоты» расположится рядом со скамейкой команды во время первого матча серии второго раунда плей-офф с «Денвером» в субботу.

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