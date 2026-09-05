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Контрафронт

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Иран: 11 человек погибли и семь получили ранения в результате технической неисправности бензовоза,...

Иран: 11 человек погибли и семь получили ранения в результате технической неисправности бензовоза, после чего он столкнулся с микроавтобусом и взорвался на дороге Санандадж-Хамадан недалеко от Санандаджа, провинция Курдистан, около 17:30 (14:00 по Гринвичу).

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