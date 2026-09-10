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Царьград

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Национальный сейсмоцентр сообщил о землетрясении в Перу магнитудой 5,4

Национальный сейсмоцентр сообщил о землетрясении в Перу магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на северо-западе Перу. Эпицентр находился в 92 км от Санта-Мария-де-Ньева, столицы провинции Кондорканки, на глубине 15 км.

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