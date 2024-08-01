Услышим звон

Госдума приняла закон об ужесточении правил оформления SIM-карт иностранцам. Теперь для заключения договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи иностранец должен будет очно посетить офис оператора и пройти биометрическую идентификацию.
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