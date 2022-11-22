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Станос: «Меня Егоров раздражал больше, чем мой «брат» Райзен. Но, в отличие от Артема, он подошел и пожал руку»

Президент «Денег» Станислав Малиев остался недоволен поведением боссов «Броуков» Райзена. «До матча со всех дыр интернета мы слышали, как Райзен то и дело рассказывал о том, насколько они сильнее, какие планы на финал и насколько наши «дровосеки» им не соперники.

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