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Пункт-А

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День чистоты вывел астраханский муниципальный аппарат из кабинетов на уличные работы

День чистоты вывел астраханский муниципальный аппарат из кабинетов на уличные работы

Очередной День чистоты мобилизовал сотрудников мэрии и подведомственных учреждений на борьбу с осенним увяданием.

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