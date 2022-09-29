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Технологически извлекаемых запасов газа РФ хватит на 62 года, нефти на 39 лет - Роснедра

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости/Прайм. Технологически извлекаемых запасов газа в России по состоянию на 2022 год хватит на 62 года; рентабельных запасов нефти - на 33 года, а технологически извлекаемых - на 39 лет, заявил глава Роснедр Евгений Петров.

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