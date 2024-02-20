Российская телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на фигуру словами «жопа колыхается». По словам 52-летней звезды, которая готовится к операции в связи с травмой ноги, ее текущий образ жизни привнес изменения во внешности.
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