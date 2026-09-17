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В США потребовали проверить 28 человек и компаний из-за азиатских scam-центров

В США потребовали проверить 28 человек и компаний из-за азиатских scam-центров

В Юго-Восточной Азии выросла индустрия закрытых scam-центров, где одних людей лишают миллионов, а других, по данным США и ООН, удерживают и заставляют заниматься мошенничеством.

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