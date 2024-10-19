Началась разработка плана развития Энгельсского водоканала

В Энгельсе начинается разработка плана развития водоканала. Глава районной администрации Михаил Исаев объявил о начале работы над этим проектом после того, как ранее дал поручения разработать пятилетнюю программу развития муниципальных предприятий региона.
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