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Началась разработка плана развития Энгельсского водоканала

Началась разработка плана развития Энгельсского водоканала

В Энгельсе начинается разработка плана развития водоканала. Глава районной администрации Михаил Исаев объявил о начале работы над этим проектом после того, как ранее дал поручения разработать пятилетнюю программу развития муниципальных предприятий региона.

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