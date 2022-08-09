Шустрые турки: и Байрактары продают, и карты Мир внедряют

Как вы знаете, в Турции есть компания Baykar Makina, которая в своем развитии прошла путь от производителя деталей для двигателей, насосов и автомобильных коробок передач до разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Как вы знаете, в Турции есть компания Baykar Makina, которая в своем развитии прошла путь от производителя деталей для двигателей, насосов и автомобильных коробок передач до разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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