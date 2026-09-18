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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Крикунов: «Не понимаю, почему Гусев до сих пор не подписал контракт в КХЛ. Его отсутствие в лиге – огромный минус»

Бывший главный тренер « Динамо » Владимир Крикунов поделился мыслями касательно нападающего Никиты Гусева , который находится без клуба на данный момент.

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