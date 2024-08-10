Дмитрий Губерниев: «Олимпиада была просто блестящей с точки зрения большого спорта и зрительского интереса»

Церемония закрытия Игр состоится 11 августа. «Ребята, Олимпиада завершается! Скоро церемония закрытия! Ее по традиции никто у нас смотреть не будет! Но можно уже сейчас начинать рассказывать, как она иных бесит…Что время терять? Такую личную неприязнь испытывают иные к закрытию, что кушать не могут…» – написал комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.