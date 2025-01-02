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В небе над российским городом сбили беспилотник

Губернатор Гусев заявил об уничтожении средствами ПВО и РЭБ дрона над Воронежем Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над Воронежем.

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