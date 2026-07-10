Гран-при Монако: когда мода и аристократия обгоняют болиды

Знаете, когда я смотрю трансляции с Гран-при Монако, рев моторов отходит на второй план. Для меня это действо давно переросло формат спортивного состязания, превратившись в грандиозный светский подиум, где пересекаются судьбы королевских особ, голливудских звезд и политических тяжеловесов.