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Новости для Фанов

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Гран-при Монако: когда мода и аристократия обгоняют болиды

Знаете, когда я смотрю трансляции с Гран-при Монако, рев моторов отходит на второй план. Для меня это действо давно переросло формат спортивного состязания, превратившись в грандиозный светский подиум, где пересекаются судьбы королевских особ, голливудских звезд и политических тяжеловесов.

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