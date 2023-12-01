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Хабаровские общественники устроили креативные проводы консулу Польши

Хабаровские общественники устроили креативные проводы консулу Польши

Соцсети Несколько дней назад в Хабаровск приехал консул Польши Кшиштов Свидерек. С какими целями дипломат посетил город, неизвестно, однако местные общественники уверены: ничего хорошего от представителя недружественного государства ждать не стоит.

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