Хабаровские общественники устроили креативные проводы консулу Польши

Соцсети Несколько дней назад в Хабаровск приехал консул Польши Кшиштов Свидерек. С какими целями дипломат посетил город, неизвестно, однако местные общественники уверены: ничего хорошего от представителя недружественного государства ждать не стоит.
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