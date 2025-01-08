Евросоюз против планов Трампа по Гренландии: границы под защитой

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность присоединения Гренландии к США. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на радио France Inter заявил, что Евросоюз будет защищать свои границы от посягательств, подчеркнув важность суверенитета.
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