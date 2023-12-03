Игрок "Вашингтона" Кузнецов борцовским приемом свалил с ног Маршессо в матче НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов борцовским приемом свалил с ног форварда "Вегас Голден Найтс" Джонатана Маршессо в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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