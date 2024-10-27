Лавров: Путин заявил Си Цзиньпину, что РФ ценит усилия КНР и Бразилии по Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите БРИКС подчеркнул, что Москва ценит усилия Пекина, Бразилии и других партнеров по поиску путей мирного урегулирования на Украине.
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