Вице-губернатор Потапенко заявил, что фитнес-центр нарушил закон, запретив бикини

Хозяевам клуба могут грозить лишение лицензии и возбуждение уголовного дела Вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко назвал нарушением законодательства РФ запрет на посещение в открытых купальниках бассейна в фитнес-клубе.
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