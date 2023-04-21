Во всех 4 сериях плей-офф НХЛ на Западе счет 1-1 после 2 матчей. Это 1-й случай с 2010 года

Сегодня «Колорадо» сравнял счет в серии с «Сиэтлом» (1-1, 3:2 во втором матче), а «Вегас» – с «Виннипегом» (1-1, 5:2 во втором матче).
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