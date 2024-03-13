В Петербурге организатор детской комнаты проявил нездоровый интерес к 4-летней девочке

Оказалось, что до этого мужчину уже судили за растление несовершеннолетней.Организатора детской комнаты в ТЦ "Торговый двор" задержала полиция, когда отец 4-летней девочки, что неизвестный совершил сексуальные действия насильственного характера по отношению к ребёнку.
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