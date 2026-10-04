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Названы регионы со средней зарплатой свыше 150 тыс. рублей

Названы регионы со средней зарплатой свыше 150 тыс. рублей

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Средняя зарплата свыше 150 тысяч рублей в июле 2026 года была выявлена в семи регионах России.

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