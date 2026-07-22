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Медиахакатон на Кубани объединил 400 журналистов против фейков

Медиахакатон на Кубани объединил 400 журналистов против фейков

Медиахакатон, организованный в рамках первой смены форума, объединил более 400 участников. Молодые журналисты и блогеры подготовили готовые материалы, направленные на помощь пользователям в распознавании фейков, дипфейков, дезинформации и иных потенциальных угроз.

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