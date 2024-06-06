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Trump Can’t Carry a Gun But Could Control Nukes

“Donald Trump’s license to carry a gun is about to be revoked by the New York City Police Department (his concealed carry permit was suspended back in April 2023, after his first indictment was handed down),” the Daily Beast reports.

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