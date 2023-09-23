"Дождались" - Новый закон "обрежет халяву" и осложнит условия въезда в РФ мигрантов

ИП Иван Петров А с теми кто въехал, что делать, с животными которые ведут себя как волки и занимаются геноцидом населения, дальше рассказывать им сказки что такое хорошо и плохо, они слушать не собираются, где действия правительства, толерантность то не работает

Ирина Литвин Объясните пожалуйста зачем им давать гражданство? Отработали и пусть едут домой. Гражданство они как покупали так и будут покупать. Русские приезжают семь кругов ада проходят. А таджики и другие сразу все получают и ещё сидит фифа таджичка на ломаном русском говорит, будите сдавать экзамен по русскому языку. Супер. Не надо давать гражданство