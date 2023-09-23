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"Дождались" - Новый закон "обрежет халяву" и осложнит условия въезда в РФ мигрантов

"Дождались" - Новый закон "обрежет халяву" и осложнит условия въезда в РФ мигрантов

Без особого информационного шума, в Российской Федерации вышел важнейший закон о мигрантах. При этом положительный эффект от изменений и санкций, накладываемых на нарушителей, новым нормативным актом, столь велик, что можно смело заявить: «вся страна только этого и ждала».

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Комментарии
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ИП
Иван Петров
А с теми кто въехал, что делать, с животными которые ведут себя как волки и занимаются геноцидом населения, дальше рассказывать им сказки что такое хорошо и плохо, они слушать не собираются, где действия правительства, толерантность то не работает
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58 мин.
Ирина Литвин
Объясните пожалуйста зачем им давать гражданство? Отработали и пусть едут домой. Гражданство они как покупали так и будут покупать. Русские приезжают семь кругов ада проходят. А таджики и другие сразу все получают и ещё сидит фифа таджичка на ломаном русском говорит, будите сдавать экзамен по русскому языку. Супер. Не надо давать гражданство
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44 мин.
виктор климахин
черножопым  шакалам  ишакам  будет   поблажка  в  законе  и  будет  против   Россиян   и  нечего  хорошего  не  принесет   как  борзели    черножопые  так  и    будет    пока  их  пиздить  и  убивать  не  будут   ихнея  крыша  это  продажные  чиновники   полицаи
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33 мин.

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